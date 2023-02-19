Компанія Meta запровадить платну верифікацію в Instagram і Facebook. Скільки вона коштує?

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Stock Catalog / Flickr

Компанія Meta тестує платну верифікацію для Instagram і Facebook.

Про це пише The Verge.

Підписка коштуватиме $11,99 на місяць у вебверсії та $14,99 на місяць на мобільних пристроях.

Генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що платні акаунти, зокрема, отримають значок підтвердження та пріоритетну клієнтську підтримку. За його словами, в Австралії та Новій Зеландії нова функція запрацює вже цього тижня, а незабаром зʼявиться в інших країнах.

«Цього тижня ми починаємо розгортання Meta Verified — послугу підписки, яка дає вам змогу підтвердити свій обліковий запис за допомогою офіційного посвідчення особи, отримати синій значок, отримати додатковий захист від облікових записів, які видають себе за вас, і отримати прямий доступ до служби підтримки клієнтів», — заявив Цукерберг.

Щоб зареєструватися, користувач має бути старший за 18 років і надати офіційне посвідчення особи, яке збігається з іменем і фотографією у Facebook або Instagram.

Крім того, користувачі з платною підпискою отримають ексклюзивні наліпки для Stories and Reels в Instagram і Facebook. Вона також надасть користувачам доступ до цифрової валюти, яку можна використовувати, щоб заплатити авторам контенту у Facebook.

У Meta зазначили, що компанії поки що не можуть подати заявку на отримання значка Meta Verified. Також користувачі не зможуть змінити ім’я профілю, ім’я користувача, дату народження або фотографію у своєму профілі без повторної процедури підписки на Meta Verified і перевірки.