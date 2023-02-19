ЗМІ дізналися причину смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея

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Білоруське видання «Наша Ніва» дізналося ймовірну причину смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Чотири не повʼязані між собою джерела зі сфери медицини та державного управління стверджують, що це було самогубство.

Журналісти зазначають, що міністр вкоротив собі віку через сукупність чинників, і що останні роки життя Макея були сповнені «як політичних, так і особистих драм».

«Друзі Макея кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який провадив. Він часто почувався непотрібним, а іноді просто недоречним. Досить згадати його заяву напередодні війни [росії в Україні] про виведення російських військ з території Білорусі після навчань», — пише «Наша Ніва».

Також, за даними журналістів, Макей знав, що адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підшукує кандидатів, щоб його замінити. Крім того, голова білоруського МЗС мав проблеми в родині.

За інформацією «Нашої Ніви», у день загибелі Володимир Макей повертався додому сам. У їхній іншій квартирі залишилася його дружина Віра Полякова з молодшим сином. Першим загиблого знайшов старший син Полякової.

Співрозмовники видання не побачили ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.