ГУР: Росія розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил

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Росія розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил, повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, росіяни готують компоненти стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилаті ракети повітряного базування.

У рамках підготовки до навчань окупанти перевірили систему централізованого бойового управління збройних сил рф «Моноліт». Зокрема, вони перевірили канали бойового управління, а сили та засоби стратегічних ядерних сил перевели в найвищі ступені бойової готовності. Також екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення довели бойове розпорядження на вихід в район пуску. Наразі росія підтримує 24-годинну бойову готовність стратегічних ядерних сил до застосування.

Крім того, на авіабазі «Тамбов» окупанти розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

У Головному управлінні розвідки вважають, що ці дії покликані завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20—22 лютого, та послабити міжнародну підтримку України.