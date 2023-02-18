Нідерланди висилають із країни близько десяти російських дипломатів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Нідерланди висилають із країни близько десяти російських дипломатів. Вони мають два тижні, щоб залишити країну.
Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хоекстра телеканалу NOS у Гаазі.
Цей крок аргументували тим, що рф продовжує призначати дипломатами офіцерів розвідки.
З 20 лютого Нідерланди також закривають своє генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, а посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим.
«Важливо залишати посольства відкритими як канал комунікації, навіть зараз, коли відносини з росією складніші, ніж будь-коли», — наголосив Хоекстра.
За словами міністра закордонних справ, Нідерланди вирішили дотримуватись чисельного балансу дипломатів: у країну допускатимуть стільки російських представників, скільки нідерландських перебувають в рф.
- У березні минулого року Нідерланди вже вислали 17 російських дипломатів через підозру в шпигунстві. Виявилось, що вони працювали на військову розвідку ГРУ і службу безпеки СВР та займалися переважно контррозвідкою та шпигунством у сфері високих технологій. У відповідь росія видворила з країни нідерландських дипломатів. Загалом за минулий рік країни ЄС видворили близько 400 російських дипломатів через звинувачення в шпигунстві.