Президент Чехії застерігає Європу від очікувань розвалу росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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General Pavel / Facebook
Новообраний президент Чехії Петер Павел вважає, що ідея розвалу росії після війни з Україною принесе Заходу вкрай багато проблем, зокрема відсутність гарантій безпеки.
Про це він сказав під час дискусії на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції.
«Я розумію бажання України завершити цю війну, коли всі російські солдати покинуть останній клаптик української землі, і щоб російський президент приїжджав до України і на колінах просив вибачення», — сказав Павел і додав, що можлива ситуація, коли звільнення окупованих територій призведе до більших людських втрат, ніж прийме суспільство.
«Тобто може бути така точка, коли навіть Україна почне думати про інше завершення війни. І ми теж повинні це враховувати, тому що потрібно не тільки чекати кращого, а й бути готовими до гіршого. Тому я б все ж таки закликав бути більш обережними щодо оцінки потенційного завершення цього конфлікту», — сказав президент Чехії.
На його думку, розвал росії небезпечний тим, що не буде з ким домовлятися про майбутні гарантії безпеки для України та Європи.
«З розваленою росією ми матимемо більше проблем, яких ми зараз навіть не розуміємо. Я думаю, набагато краще бути реалістом. Сподіватися на краще, але бути готовими до гіршого», — зазначив Павел.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь закликав союзників вірити в Україну та не готувати її до найгіршого.
«Я дуже уважно слухаю багатьох друзів України. І я бачу, що нам потрібно подолати певну інтелектуальну пастку. Коли ви підтримуєте Україну, потрібно також вірити в Україну та не готувати Україну до найгіршого», — сказав Кулеба.
Він також нагадав, що на торішній Мюнхенській конференції, перед початком повномасштабного вторгнення «мало хто вірив, що ми виживемо».
- У Німеччині в пʼятницю, 17 лютого, відкрилася 59-та Мюнхенська конференція з питань безпеки — головний західний форум із зовнішньої політики та політики безпеки. Центральною темою конференції, яка триватиме до 19 лютого, стала війна росії проти України.