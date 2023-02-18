Фінляндія вперше допустила вступ до НАТО окремо від Швеції

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Reuters

Голова уряду Фінляндії Санна Марін заявила, що бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО залишається незмінним. Однак Міноборони Фінліндії припускає можливість неодночасного вступу в Альянс.

«Ми надіслали дуже чітке повідомлення: ми хочемо приєднатися разом зі Швецією. Це не тільки тому, що ми добрі сусіди і хороші партнери. Це також повʼязано з вельми конкретними питаннями», — заявила Марін під час одного з обговорень на Мюнхенській безпековій конференції.

Вона додала, що приєднання двох північноєвропейських країн є спільним інтересом усіх членів Альянсу.

«Ми надіслали дуже чіткий сигнал і дуже чітке повідомлення Туреччині, а також Угорщині, які ще не ратифікували угоду про вступ Швеції та Фінляндії, що ми хочемо разом вступити до НАТО, і це в інтересах усіх», — сказала Марін.

Водночас міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що Фінляндія вступить до НАТО самостійно, якщо Туреччина заблокує приєднання Швеції до військового Альянсу.

«Ні, в такому разі ми вступимо в НАТО», — сказав Савола, відповідаючи на запитання, чи країна зупинить процес вступу до Альянсу, якщо Швеція не отримає схвалення Туреччини.

Він додав, що в Гельсінкі все ж воліли б вступити до Альянсу одночасно зі Стокгольмом.