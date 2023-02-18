У США літня пані на ярмарку розбила скульптуру за $42 тисячі. Хотіла перевірити, чи та не гумова
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Маямі на художньому ярмарку сучасного мистецтва Art Wynwood літня пані випадково розбила скульптуру за $42 тисячі. Дама просто хотіла пересвідчитись у тому, що та не гумова, і вдарила по ній. Скульптура впала і розлетілася на друзки.
Про це повідомляє New York Post.
Колекціонер Стівен Гемсон пожартував, що готовий придбати витвір навіть у такому вигляді, оскільки це мистецтво. Автор витвору відомий американський художник Джефф Кунс.
За словами консультанта з мистецтва Bel-Air Fine Art Бенедикта Калуха, скульптура була застрахована, тому ніхто не поніс збитків.
- Джефф Кунс — американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, особливо в скульптурі. Його роботи належать до числа найдорожчих творів сучасних художників. Наприклад, він створював вульгарні порнографічні зображення себе та своєї колишньої дружини — італійської порнозірки Чиччоліни. 20 років Кунс займався тим, що вдосконалював скульптуру гігантського шматка пластиліну.