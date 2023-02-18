Північна Корея випробувала балістичну ракету великої дальності

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Reuters

Північна Корея вранці 18 лютого запустила балістичну ракету великої дальності — наступного дня після того, як попередила про «безпрецедентно рішучі дії у відповідь», якщо США і Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.

Про це повідомляє CNN.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що ракета впала у винятковій економічній зоні Японії. Ракета летіла понад 60 хвилин, досягла висоти 5 700 км і подолала відстань близько 900 км. Її запустили з району Сунан у Пхеньяні.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що ця ракета потенційно здатна досягти материкової частини США.

Це випробування відбулося після того, як Міністерство закордонних справ Північної Кореї обурилось планами майбутніх військових навчань США та Південної Кореї. Північна Корея також заявила, що розгляне питання про додаткові військові дії, якщо Радбез ООН продовжить тиснути на Пхеньян, «як цього хочуть Сполучені Штати».

У лютому на військовому параді у Пхеньяні продемонстрували майже 11 сучасних міжконтинентальних балістичних ракет, що стало найбільшою демонстрацією «потенціалу ядерної атаки» країни. Попередньо, це були ракети Hwasong-17.