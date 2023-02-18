У Хмельницькому від ранкової ракетної атаки двоє людей отримали поранення

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У місті Хмельницький внаслідок ранкової ракетної атаки двоє людей отримали поранення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Також у місті пошкоджені три навчальні заклади, майже 10 багатоповерхових житлових будинків, пів тисячі вікон і балконів знищені, пошкоджено частину техніки, зокрема одну приватну автівку.

Пізніше глава ОВА Сергій Гамалій уточнив, що влучання булиу військовий об'єкт і біля зупинки громадського транспорту. Двоє цивільних, чоловік і жінка, звернулися до медиків. Чоловік має осколкове поранення, під час атаки він був у маршрутці.