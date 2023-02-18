Білий дім: «ПВК Вагнера» втратила в Україні вбитими та пораненими понад 30 тисяч людей

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Reuters

Від початку повнтомасштабного вторгнення росії в Україну «ПВК Вагнера» втратила понад 30 тисяч людей — вбитими і пораненими.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, цитує BBC.

Близько 9 тисяч з них убиті, при цьому лише половина — у період із середини грудня 2022 року. А близько 90% убитих у грудні — завербовані з російських вʼязниць.

«Вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно із засудженими, як з гарматним мʼясом, буквально кидаючи їх тут у мʼясорубку нелюдськими способами, не замислюючись. Люди, яких він [Євген Пригожин] щойно вирвав із вʼязниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного керівництва, просто кинули їх у бій», — зазначив Джон Кірбі.

Нещодавно «вагнерівці» зазнали тяжких втрат у запеклих боях за Бахмут. Кірбі сказав, що росія досягла «поступових успіхів» у місті та навколо нього, оскільки бойові дії посилилися за останні кілька днів. Однак США не можуть передбачити, чи росія прорветься. Навіть якщо вони це зроблять, Кірбі сказав, що місто не має «реальної стратегічної цінності», тому що США вважають, що Україна збереже свої сильні оборонні рубежі в ширшому регіоні Донбасу.