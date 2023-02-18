Міністр оборони Британії Бен Воллес: Зараз в Україні перебуває 97% російської армії, її успіх вимірюється метрами, а не кілометрами

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Reuters / «Бабель»

Російська армія зазнає величезних втрат на війні в Україні, не показує жодних ознак покращення своєї тактики «мʼясорубки» та щосили намагається витримати наступ, який «просувається, якщо взагалі просувається, на метри, а не кілометри».

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі Financial Times у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Попри побоювання, що росія готова розпочати потужну атаку в першу річницю свого повномасштабного вторгнення в Україну, Воллес сказав, що немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібних до нападу 24 лютого 2022 року.

Найкраще, що вдалося Москві досі, за словами Воллеса, — це серія пробних атак уздовж лінії фронту, однак ці атаки призвели лише до великих втрат росіян.

Також міністр оборони Британії зазначив, що з початку війни понад 180 тисяч російських військових убиті або поранені, і, за оцінками США, дві третини армійських танків було втрачено. Воллес сказав, що попри такі втрати немає жодних ознак того, що російська армія змінила свій підхід. Він послався на повідомлення про те, що минулого тижня 3 тисячі російських солдатів загинули під час триденної атаки на місто Вугледар Донецької області.

Щодо постачання зброї, то, за словами Воллеса, на лінії фронту України завжди було відчуття нестачі, «але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі, хоча є невелика затримка в доставці озброєння».

Крім цього, Бен Воллес виступив на британських телеканалах щодо війни в Україні, його цитує британська газета The Scotsman. Він заявив програмі BBC Radio 4, що в Україні перебуває 97% усієї російської армії, а про подальші плани росії Воллес сказав: «Я думаю, що відколи генерал Герасимов знову був призначений головнокомандувачем військ в Україні, ми побачили свого роду спробу просунутися на всіх напрямках фронту. Однак насправді ми не бачили цього зосередження єдиної сили для прориву або великого наступу — це просто спроба просування».