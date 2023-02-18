ЗСУ знищили понад тисячу російських військових і продовжують відбиватися на трьох напрямках

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Російська армія продовжує свій наступ, а українські військові за останню добу знищили 1 010 російських окупантів.

Про це ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на ранок 18 лютого.

Основні зусилля російська армія зосереджує на веденні наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської, Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Марʼїнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Щодо втрат російської армії, то за добу 17 лютого ЗСУ знищили 1 010 окупантів, 5 танків, 13 броньованих машин і 9 одиниць автомобільної техніки.