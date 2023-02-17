Нардепці Королевській оголосили підозру. Вона не задекларувала майна на понад 4,3 мільйона гривень

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Національне антикорупційне бюро оголосило підозру народній депутатці від забороненої ОПзЖ Наталії Королевській. Її звинувачують у брехні в декларації.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Там, як і зазвичай, не називають прізвища депутатки, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Королевську.

На думку слідства, вона не вказала в декларації за 2020 рік дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно в росіїї: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість всього цього майна становить понад 4,3 мільйона гривень.