ЗМІ: У лютому росія втратила в Україні впʼятеро більше військових, ніж зазвичай

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Протягом лютого кількість підтверджених загиблих російських військових на війні в Україні різко зросла.

Про це пише «Російська служба ВВС».

Протягом останніх 14 днів кількість підтверджених втрат росії в пʼять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. На думку журналістів, це може свідчити про початок наступу росії. Як вони стверджують, втрати почали суттєво зростати ще з середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250—300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

Разом з тим, протягом двох тижнів лютого «Російська служба ВВС» спільно з виданням «Медіазона» і командою волонтерів вдалося підтвердити імена 1 679 загиблих, що впʼятеро більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну.

Видання вказує, що з відкритих джерел відомо про смерть 1 121 мобілізованого росіянина, 40% з яких загинули в період від 1 січня. «І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат, безумовно, ще більша», — пишуть журналісти.