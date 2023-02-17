WSJ: США можуть відправити спостерігачів у зону бойових дій, щоб перевірити, як Україна використовує військову допомогу

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Reuters

США можуть відправити своїх аудиторів та слідчих безпосередньо в зону бойових дій для посилання моніторингу. Вони перевірятимуть, як Україна використовує допомогу.

Про це заявили генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в спільному інтервʼю The Wall Street Journal.

За їхніми словами, поки їм вдавалося виконувати важливі наглядові завдання дистанційно, використовуючи персонал, що базується у Вашингтоні, Польщі та Німеччині. Але після поїздки інспекторів до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на тому, щоб частина з 177 аудиторів і слідчих, які ретельно перевіряють допомогу, перебували на місцях в Україні.

«Я думаю, що ми були креативними і, знаєте, нестандартними, орієнтованими на майбутнє в тому нагляді, який ми змогли здійснити до цього часу. Але справжній комплексний, надійний нагляд неможливо здійснювати дистанційно. Чим ближче ми будемо, тим більш комплексним буде нагляд», — сказала в. о. заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла.

Їхня мета — не допустити контрабанди американської зброї, не допустити розкрадання коштів і забезпечити належне функціонування програм допомоги. Вони заявили, що хоча це лише перші дні, вони не отримували жодних повідомлень про серйозні шахрайства чи незаконні дії, повʼязані з американською допомогою Україні.

Але вони також визнали, що сам розмір американського пакета допомоги і швидкість, з якою він був виділений Конгресом, створює проблеми.