Суд відсторонив на місяць від посади президента Української асоціації футболу Павелка, але він уже подав апеляцію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Космач Олександр / УНІАН
Печерський районний суд відсторонив на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Але він уже подав апеляцію.
Про це повідомили на Facebook-сторінці УАФ.
Там дійсно підтвердили, що суд ухвалив таке рішення, але одразу зазначили, що воно не набрало законної сили. Павелко одразу подав апеляцію, тому поки що він продовжить виконувати обовʼязки президента УАФ.
«Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому, очевидно, що воно спрямоване виключно на дискредитацію керівництва Асоціації та українського футболу в цілому, зокрема, і в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА», — вважають в Асоціації.
Таке ж рішення суд виніс і щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Але він теж подаватиме апеляцію.
- У листопаді печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ мав право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень — і він одразу це зробив. Напередодні аналогічний вердикт суд виніс щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.
- У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 млн), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».
- Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.