Український суд дав російському пропагандисту Антону Красовському пʼять років вʼязниці з конфіскацією майна

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Український суд заочно заарештував директора пропагандистського каналу Russia Today Антона Красовського, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Від лютого 2022 року Красовський публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф в Україну та виправдовував злочини окупантів. Свої «переконання» російський пропагандист поширював під час ефірів Russia Today, а також через Telegram-канали.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів і проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених із використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Суд дав пропагандисту пʼять років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі за обома статтями. Наразі Красовський переховується за кордоном. Але співробітники СБУ знають, де він перебуває, і працюють над тим, щоб притягнути його до відповідальності.