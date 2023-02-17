Охоронця британського посольства засудили до 13 років вʼязниці за шпигунство для росії. Він заявив, що зробив це через депресію і пиво

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Reuters

У Лондоні суд дав 13 років і два місяці увʼязнення охоронцю британського посольства в Берліні, який шпигував для росії.

Про це пише Reuters.

Понад три роки 58-річний Девід Баллантайн Сміт передавав росіянам конфіденційну інформацію, зокрема урядове листування з тодішнім прем’єр-міністром Борисом Джонсоном та інші таємні документи.

Суддя Марк Уолл зазначив, що у 2020 році Сміт встановив регулярний контакт із представниками російського посольства в Берліні та погодився надіслати їм два листи з конфіденційною інформацією.

«Росіяни заплатили вам за вашу зраду», — сказав обвинувачуваному суддя.

У листопаді 2022 року Сміт визнав себе винним у восьми злочинах відповідно до Закону про державну таємницю. Усі вони стосуються збору даних, які можуть бути корисними для росії. Зокрема, Сміт передавав інформацію російському військовому аташе в Берліні, генерал-майору Сергію Чухрову в листопаді 2020 року.

Обвинувачений у суді заявив, що відчуває огиду до себе і соромиться того, що зробив. Він додав, що почав збирати конфіденційну інформацію через суперечку з колегами та під час депресії.

Він сказав, що зафільмував конфіденційну інформацію після того, як випив чотири літри пива. Однак Сміт заперечив, що передавав комусь ці дані. Суддя відхилив докори сумління підсудного і заявив, що це прояв жалю виключно до самого себе.