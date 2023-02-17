Китай заявив про «рішучу перемогу» над коронавірусом

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Комуністична партія Китаю заявила, що країна з листопада минулого року, коли стався новий сплеск захворювань, досягла «великої та вирішальної перемоги» в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє Xinhua.

Лідер країни Сі Цзіньпін заявив, що Китай зробив «диво в історії людства» — густонаселена країна успішно подолала пандемію.

Китайське керівництво зазначає, що за короткий термін, з листопада минулого року, вдалося «плавно змінити» підхід до боротьби з пандемією, і рішення влади виявилися правильними. Також Комуністична партія заявляє, що смертність від коронавірусної інфекції в КНР «найнижча у світі».

Офіційна кількість загиблих від коронавірусу у Китаї за всю пандемію залишається низькою — 83 150 людей станом на 9 лютого. Ця кількість сильно занижена, вважають дослідники, частково тому, що вона включає лише інфікованих людей, які померли в лікарнях, і не включає тих, хто помер вдома. Хоча точний облік неможливий, епідеміологи працюють над тим, щоб зібрати воєдино таємницю спалаху, який прискорився у грудні. Чотири окремі академічні групи зійшлися в оцінках: хвиля коронавірусу у Китаї, імовірно, убила до 1,5 мільйона людей.

Справжня кількість загиблих має велике політичне значення для правлячої Комуністичної партії, пише The New York Times. На початку пандемії жорсткі обмеження в Китаї суттєво стримували поширення коронавірусу. Сі Цзіньпін представив цей ранній успіх як свідчення переваги Китаю над Заходом — це заява, яку важко підтримувати з великою кількістю загиблих.