Марсохід Curiosity сфотографував сліди стародавнього озера на Червоній планеті

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NASA

Марсохід NASA Curiosity сфотографував ознаки стародавнього озера на поверхні Червоної планети.

Про це пише Live Science.

Апарат виявив сліди хвилі в марсіанській породі на схилах гори Шарп. За словами науковців, це найточніший доказ наявності води та хвиль, який їм вдалося побачити за всю місію.

NASA

Дослідники дійшли висновку, що мільярди років тому вітер, який проносився над поверхнею мілкого озера, порушив донні відкладення. Згодом вони перетворилися на скелі.

Це відкриття означає, що гора Шарп заввишки 5 кілометрів, яку досліджує Curiosity, колись була всіяна озерами та струмками. Учені продовжуватимуть вивчати цю територією та шукати на ній ознаки стародавнього марсіанського життя.