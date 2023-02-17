Морський лід Антарктиди досяг нового рекордно низького рівня

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Антарктиду оточує менше морського льоду, ніж будь-коли з кінця 1970-х, відколи почали використовувати супутники для його вимірювання.

Про це свідчать дані Національного центру даних зі снігу та льоду.

Так, 13 лютого через вітер, тепліше повітря і воду площа покриття льодом скоротилася до 1,91 мільйона квадратних кілометрів. І це танення триває досі.

Три з останніх рекордних років для морського льоду припали на останне семиріччя — 2017, 2022 і тепер 2023 рік. Дослідницькі, круїзні та рибальські судна повідомляють про одну й ту саму картину під час обходу континенту: більшість секторів майже вільні від льоду. Тільки в морі Ведделла, як і раніше, переважають крижини.

Учені вважають поведінку антарктичного морського льоду складним явищем, яке не можна приписувати просто зміні клімату. Дивлячись на дані супутникових даних за останні 40 років, можна побачити, що протяжність морського льоду сильно відрізняється. Тенденція до зменшення кількості літнього льоду спостерігається лише в останні кілька років.

Джерела інших даних, відмінні від супутників, дозволяють озирнутися щонайменше на 1900 рік і свідчать, що на початку минулого століття антарктичний морський лід перебував у стані скорочення, але згодом почав збільшуватися. Нещодавно він показав велику мінливість із рекордними зимовими показниками, а тепер — із рекордними літніми мінімумами.

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Імовірно, на рекордний мінімум морського льоду цього року вплинули надзвичайно високі температури повітря на захід і схід від Антарктичного півострова. Вони були на 1,5 °C вищі за довгострокове середнє значення.

Також є Southern Annular Mode (SAM) — ідеться про коливання атмосферного тиску навколо Антарктиди, яке впливає на західні вітри, що оточують континент. Цей SAM зараз перебуває у сильній позитивній фазі, що посилює переважаючі західні напрямки та тягне їх до полюса. Через посилення шторму крижини розбиваються та переміщуються на північ, у тепліші води, де тануть.

Дослідники вважають, що більш позитивні тенденції, що спостерігаються в SAM у довгостроковій перспективі, ймовірно, повʼязані з наявністю озонової діри над Антарктидою та підвищенням рівня парникових газів в атмосфері.

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