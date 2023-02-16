Instagram запускає можливість створення каналів — як у Telegram

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Alexander Shatov / Instagram

У соціальній мережі Instagram зʼявляться канали на кшталт тих, які існують у месенджері Telegram.

Про це пише The Verge.

Користувачі зможуть транслювати повідомлення та оновлення для підписників, які погодяться стежити за каналом. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але зможуть реагувати на повідомлення і голосувати в опитуваннях.

Користувачі зможуть запустити канал зі своєї поштової скриньки Instagram. Потім зʼявиться можливість прикріпити посилання на канал до свого профілю. Канали можуть бути відкриті для всіх підписників, але їх також можна зробити ексклюзивними для платних підписників.

Наразі ця функція тестується обраною групою блогерів, які запустять свої канали до кінця тижня. Поки нововведення будуть доступні тільки в Instagram, але найближчими місяцями вони зʼявляться в Messenger і Facebook.