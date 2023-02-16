У Лондоні на адресу квартири надійшов лист, який написали більш ніж 100 років тому

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Мешканець Лондону Фінлей Глен отримав на свою адресу лист, який відправили у 1916 році.

Про це повідомляє CNN.

«Ми помітили, що рік на ньому був 16-м. Тому ми думали, що це 2016 рік. Потім ми помітили, що на марці був король, а не королева, тому вирішили, що це не міг бути 2016», — розповів Фінлей Глен.

Лист він отримав кілька років тому, але тільки нещодавно відніс його до місцевого історичного товариства, щоб вони могли вивчити його далі.

На конверті стоїть марка номіналом один пенс із зображенням голови короля Георга V. Лист був відправлений у розпал Першої світової війни – більш ніж за десять років до народження королеви Єлизавети ІІ.

«Після того як ми зрозуміли, що лист дуже старий, то подумали, що можна його відкрити», — сказав 27-річний Глен. Відповідно до Закону про поштові послуги від 2000 року, відкривання пошти, адресованої не вам, є злочином — Глен заявив, що може вибачитись.

Зрозумівши, що лист може становити історичний інтерес, він передав його місцевому журналу Norwood Review.

Відправили лист з міста Бат на заході Англії. Написала його Крістабель Меннелл — дочка торговця чаєм Генрі Тьюка Меннела, а отримати мала Кеті Марш, яка була дружиною місцевого торговця марками Освальда Марша. Крістабель Меннелл відпочивала у Баті і пише в листі: «Я була дуже нещасна тут через дуже сильну застуду».

Проте залишається загадкою, як лист потрапив до квартири Глена. «Ми цінуємо, що люди будуть заінтриговані історією цього листа від 1916 року, але ми не маємо додаткової інформації про те, що могло статися», — розповіли представники поштової служби.

Лист мав поштовий штемпель Сиденгем — це район на південному сході Лондону. Цілком можливо, що його загубили в сортувальному офісі й лише нещодавно знайшли.