Іспанія першою в Європі запровадила «менструальну відпустку»

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Парламент Іспанії остаточно схвалив закон про надання оплачуваної відпустки жінкам, які страждають на сильні менструальні болі. Це перша європейська країна, яка ухвалила такий закон.

Про це повідомляє El Pais.

Закон дає жінкам право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому оплачує таку відпустку державна система соціального забезпечення, а не роботодавці. Як і у випадку з оплачуваною відпусткою за іншими порушеннями стану здоровʼя, тимчасову непрацездатність має затвердити лікар.

Тривалість відпустки через болючі менструації законом не визначена, але уряд пропонував три дні.

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Цей законопроєкт викликав розбіжності як серед політиків, так і серед профспілок: одна з найбільших профспілок Іспанії UGT попереджала, що він може стигматизувати жінок на робочому місці та сприяти найму чоловіків. Основна опозиційна консервативна Народна партія (НП) також попередила, що закон ризикує «стигматизувати» жінок і може мати для них «негативні наслідки на ринку праці».

За даними Іспанського товариства гінекології та акушерства, близько третини жінок під час менструації страждають від сильних болів. «Менструальна відпустка» наразі надається мало в яких країнах, серед них Японія, Індонезія та Замбія.