Business Insider: Словаччина декілька тижнів не пропускає з України гаубиці для ремонту

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Словаччина тижнями не пропускає зброю з України, яку там мали ремонтувати.

Про це пише Business Insider з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

У середині грудня компанія Kraus-Maffei Wegmann (KMW) створила ремонтний центр поблизу словацького міста Міхаловце на кордоні з Україною від імені Збройних сил Німеччини, щоб відновити роботу зламаних артилерійських установок, зеніток Gepard або реактивних систем залпового вогню M270.

За даними видання, на кордоні стоять 15 несправних гаубиць. Німецьке Міністерство оборони час від часу перевозить зброю через сусідні країни ЄС, що означає не лише сотні кілометрів обʼїзних шляхів, але й, перш за все, значну втрату часу на ремонт. Пускові установки MARS і зенітки Gepard також будуть частково відремонтовані в Німеччині.

Поки не зрозуміло, чому Словаччина реагує таким чином, попри відповідну урядову угоду. Німецька сторона визнає, що деякі юридичні питання, повʼязані з ремонтним центром, були проігноровані через швидкість, з якою угоду укладали наприкінці минулого року.

Видання пише, що у ситуацію довелося втрутитися навіть канцлеру Олафу Шольцу. У телефонній розмові минулого тижня виконувач обовʼязків глави уряду Словаччини Едуард Гегер запевнив Шольца, що проблему вирішать швидко.