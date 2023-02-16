Times: Кожні 100 метрів на сході України коштують військам росії двох тисяч бійців

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Росія втрачає щонайменше дві тисячі військових, намагаючись завоювати кожні 100 метрів території на сході України.

Про це пише The Times із посиланням на дані розвідок країн НАТО.

Видання не уточнює, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені. The Times пише, що цифри зʼявилися під час обговорення нових постачань озброєння для України. Воно має дозволити Києву потіснити росію у наступні три місяці.

Під час зустрічі в форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що російські сухопутні війська зараз «сильно порідшали і деморалізовані». «Росія продовжує відправляти в бій велику кількість додаткових ресурсів. Більшість людей погано навчені та погано екіпіровані, і через це росія зазнає великих втрат», — сказав Остін.