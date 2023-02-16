У Франції двох жінок засудили за наклеп, що Бріжит Макрон народилася чоловіком

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Адміністрація Президента України

У Франції двох жінок засудили за наклеп, що перша леді Франції Бріжит Макрон народилася чоловіком.

Про це пише Politico.

У грудні 2021 року жінки заявили на YouTube, що дружина президента Франції Емманюеля Макрона насправді народилася чоловіком на імʼя Жан-Мішель Троньє (це справжнє імʼя брата Бріжит Макрон).

Одна з жінок, які поширювали чутки, видала себе за незалежного журналіста, а інша — за ясновидицю. Вони також стверджували, що першого чоловіка Бріжит Макрон ніколи не існувало, і що вона не виношувала трьох власних дітей.

Після таких заяв в інтернеті зʼявилися тисячі згадок про це, а саму теорію активно поширювали користувачі соцмереж. Її підхопили акаунти, які виступали проти президента Франції Еманнюеля Макрона, а також ультраправі й антивакцинаторські групи.

Суд у Лізьє оштрафував обох жінок на €2 тисячі кожну після того, як Бріжит Макрон та її брат Жан-Мішель Троньє вирішили подати на них до суду за наклеп.