У Франції двох жінок засудили за наклеп, що Бріжит Макрон народилася чоловіком
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Адміністрація Президента України
У Франції двох жінок засудили за наклеп, що перша леді Франції Бріжит Макрон народилася чоловіком.
Про це пише Politico.
У грудні 2021 року жінки заявили на YouTube, що дружина президента Франції Емманюеля Макрона насправді народилася чоловіком на імʼя Жан-Мішель Троньє (це справжнє імʼя брата Бріжит Макрон).
Одна з жінок, які поширювали чутки, видала себе за незалежного журналіста, а інша — за ясновидицю. Вони також стверджували, що першого чоловіка Бріжит Макрон ніколи не існувало, і що вона не виношувала трьох власних дітей.
Після таких заяв в інтернеті зʼявилися тисячі згадок про це, а саму теорію активно поширювали користувачі соцмереж. Її підхопили акаунти, які виступали проти президента Франції Еманнюеля Макрона, а також ультраправі й антивакцинаторські групи.
Суд у Лізьє оштрафував обох жінок на €2 тисячі кожну після того, як Бріжит Макрон та її брат Жан-Мішель Троньє вирішили подати на них до суду за наклеп.
- Бріжит Макрон і Емманюель Макрон побралися в 2007 році. Бріжит була його шкільною вчителькою на початку 1990-х років, а їхня різниця у віці становить понад 20 років. Своїх дітей подружжя не має, однак у Бріжит є троє дітей від попереднього шлюбу та семеро внуків.