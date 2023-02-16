Росія висилає чотирьох австрійських дипломатів

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Марієнко Андрій / УНІАН

Росія оголосила, що висилає чотирьох австрійських дипломатів у відповідь на аналогічні кроки Австрії — вона вислала чотирьох російських дипломатів, які діяли невідповідно своєму статусу.

Про це пише агентство Anadolu.

У Міністерстві закордонних справ росії заявили, що викликали посла Австрії Вернера Альмгофера через висилку чотирьох російських дипломатів з Відня.

«Цей недружній і невиправданий крок завдав серйозної шкоди двостороннім відносинам, які і без того перебувають у кризі через дії австрійської сторони, і міжнародному авторитету Відня, який раніше позиціонував себе як неупереджену, нейтральну державу та платформу для міжнародної дипломатії», — зазначили в МЗС рф і додали, що австрійські дипломати мають залишити росію до 23 лютого.