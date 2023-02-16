Планові ремонтні роботи не призведуть до дефіциту електроенергії

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Ситуація в енергосистемі України не є абсолютно стабільною, але загрози виникнення дефіциту саме через проведення планових ремонтних робіт немає.

Про це повідомив очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Виходячи з графіку ремонтів, ми не бачимо великої загрози дефіциту саме через проведення планових ремонтних робіт. Така загроза може виникнути, лише якщо будуть обстріли або якесь дуже різке похолодання з дуже низькими температурами», — сказав Кудрицький.

За його словами, ситуація ще далека від абсолютно стабільної, бо ризик обстрілів украй високий.

Водночас, Кудрицький наголосив, що основним фактором покращення ситуації є злагоджена робота всіх енергетиків та накопичувальний ефект від відновлювальних робіт як на підстанціях, так і на електростанціях.

«Ми в «Укренерго» продовжуємо ремонтувати магістральні мережі, допомагаємо колегам робити ремонти на їхніх обʼєктах. Позитивний вплив мали і зовнішні фактори: плюсові температури привели до зниження споживання, його стало легше покрити наявними ресурсами», — додав очільник компанії.