Стенфордський університет: За останні 29 років довжина чоловічого члена збільшилася на 24%

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За останні 29 років довжина чоловічого ерегованого пеніса зросла на 24%. Про це ідеться в дослідженні Stanford Medicine.

Доктор медичних наук, професор урології у Стенфордському медичному університеті Майкл Айзенберг та його колеги зібрали дані 75 досліджень, що проводили у період з 1942 по 2021 рік, у яких повідомляється про довжину пеніса 55 761 чоловіка. Команда виявила, що середня довжина статевого члена у стані ерекції збільшилася на 24% за 29 років, і ця тенденція спостерігалася в усьому світі. Айзенберг сказав, що це збільшення може бути ще одним показником того, що впливи навколишнього середовища (забруднене повітря та малорухливий спосіб життя) викликають зміни, повʼязані з репродуктивною функцією.

«Ми провели метааналіз, у якому вивчили всі повідомлення, наскільки нам відомо, про довжину статевого члена. Ми розглянули довжину в розслабленому, розтягнутому та прямому положеннях і створили одну велику базу даних вимірювань. Те, що ми виявили, сильно відрізнялося від тенденцій в інших галузях чоловічої фертильності та здоровʼя. Довжина статевого члена в ерегованому стані збільшується в середньому з 4,8 до 6 дюймів за останні 29 років», — розповів професор Айзенберг.

За його словами, збільшення сталося за доволі короткий період, однак будь-яка загальна зміна розвитку викликає тривогу: якщо є такі швидкі зміни, це означає, що з тілом відбувається щось сильне. Зараз шукають цьому причину. Зокрема, це може бути хімічна дія — наприклад, пестициди або засоби гігієни, які взаємодіють із гормональною системою. Хімічний вплив також вважається причиною більш раннього статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток, що може вплинути на розвиток їхніх статевих органів.

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До цього науковці повідомляли, що кількість сперматозоїдів і рівень тестостерону знижуються протягом тривалого часу. Є також більш високі показники чоловічих уроджених дефектів, таких як гіпоспадія, коли отвір для уретри знаходиться не на кінчику статевого члена, і крипторхізм, коли яєчка не опускаються належним чином.