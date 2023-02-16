Океанографічний інститут уперше показав кадри затонулого «Титаніка» 40-річної давнини
- Автор:
- Софія Телішевська
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F.G.O. Stuart / Wikipedia
Науковці опублікували раніше невідомі кадри із затонулого «Титаніка». Публікація відзнятого матеріалу присвячена 25-річчю фільму Джеймса Кемерона 1997 року «Титанік».
Про це повідомляє Sky News.
Відео, більшість кадрів з якого раніше не показували публіці, зняли через кілька місяців після того, як дослідники виявили уламки корабля у вересні 1985 року.
Зернисті чорно-білі зображення показують ніс лайнера та деякі перила вздовж однієї з палуб, а також інші частини корабля.
Океанограф Роберт Баллард розповів, що перше, що він побачив, спустившись під воду, була «гігантська стіна з клепаної сталі, яка височіла над нами на 100 з гаком футів».
- У 1985 році команда з WHOI та Французького національного інституту океанографії знайшла затонулий корабель, розбитий на дві частини, на південний схід від канадського Ньюфаундленду. «Титанік» вважався майже непотоплюваним, коли його будували, але його загибель стала однією з найбільших морських катастроф в історії.