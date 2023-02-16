Politico: Посли країн-членів ЄС не змогли погодити десятий пакет санкцій проти росії

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Посли країн-членів ЄС на першому обговоренні десятого пакету санкцій проти росії не змогли його затвердити. Суперечки виникли через пропозицію Єврокомісії заборонити купівлю російського каучуку.

Про це пише Politico.

Згідно з торговими даними, промисловість синтетичного каучуку щороку приносить росії мільярди доларів доходу. Наприклад, у 2021 році рф експортувала синтетичного каучуку на майже $2 мільярди, зокрема ЄС закупив каучуку приблизно на $700 мільйонів. Деякі види каучуку вже заборонили в попередніх пакетах.

Синтетичний каучук використовується у шинах, а також у менших кількостях для зчеплень тощо. Такі країни, як Італія та Німеччина, скептично ставляться до заборони цього продукту, тоді як Польща підтримує її.

Також Єврокомісія не внесла до десятого пакету санкції проти компанії з ОАЕ Sun Ship. Саме їй нібито російська державна судноплавна компанія «Совкомфлот» передала 92 свої танкери для обходу санкцій. На зустрічі послів жодна з країн не виступила проти санкцій щодо цієї компанії — і у них викликало здивування те, що ЄК не запропонувала обмеження проти Sun Ship.