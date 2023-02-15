Уряд Швейцарії дозволив почати конфіскацію активів оточення Януковича на $140 мільйонів

Новини

Фото УНІАН

Уряд Швейцарії дозволив розпочати конфіскацію заморожених активів оточення експрезидента Віктора Януковича на суму понад 130 мільйонів швейцарських франків (понад $140,5 млн).

Про це йдеться у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

«На своєму засіданні 15 лютого 2023 року Федеральна рада вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року. Процедура конфіскації у Швейцарії застосовуватиметься до всіх активів, які підлягають конфіскації, на загальну суму понад 130 мільйонів швейцарських франків. Цим кроком Швейцарія підтримує Україну», — йдеться в заяві.

Федеральна рада доручила Федеральному департаменту фінансів (FDF) відкрити низку проваджень про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC). Повідомляється, що активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративного правосуддя Швейцарії. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковане, повернуть українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Процедура конфіскації активів застосовується лише у виняткових випадках, наголошується у заяві. Закон уповноважує систему адміністративного правосуддя Швейцарії конфіскувати активи політично значущих осіб, але лише за суворих умов.