Верховний суд остаточно підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам

Новини

Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Велика палата Верховного суду підтвердила неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам.

Про це Національний банк України оголосив 15 лютого.

Суд залишив у силі ухвалу Господарського суду Києва від 2 червня 2021 року — тоді він закрив справу про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку у 2016 році (тоді держава купила банк за 1 гривню). Справу відкривали за позовом колишнього голови правління банку Олександра Дубілета. Він намагався оскаржити договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного ПриватБанку.

Голова Національного банку України Андрій Пишний нагадав, що, відповідно до закону, після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку державу як інвестора не можна позбавити права власності на акції цього банку, а самі акції не можна повернути попередньому власнику.