В ЄС створили робочу групу з використання заморожених активів рф для відновлення України

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Посли Європейського Союзу схвалили створення робочої групи з використання заморожених російських активів для відновлення України.

Про це повідомляється у Twitter шведського головування в Раді ЄС.

Група проведе «юридичний, фінансовий, економічний і політичний аналіз можливостей використання заморожених російських активів», йдеться в заяві.

Частина цієї роботи включатиме отримання «чіткішого уявлення» про те, де розташовані російські державні активи та їхню загальну вартість.

Наразі Швеція головує в ЄС. Напередодні Reuters повідомило, що спеціальну групу очолить Андерс Анлід, голова Національної торгової ради Швеції, яка є урядовою агенцією. За словами Анліда, серед ключових активів будуть кошти російського центрального банку, які, як очікується, становитимуть «десятки мільярдів доларів».