Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен подала у відставку. Вона хотіла провести референдум за незалежність
- Автор:
- Софія Телішевська
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Лідерка Шотландської національної партії та перша міністерка Шотландії (глава уряду) Нікола Стерджен оголосила про відставку.
Про це повідомляє BBC.
Оголошуючи про відставку, Стерджен сказала, що ця посада — «найкраща робота у світі».
«З перших моментів на роботі я вважала, що частина хорошої служби полягає в тому, щоб майже інстинктивно знати, коли настав час поступитися місцем комусь іншому. У моїй голові і в моєму серці я знаю, що цей час настав зараз», — зазначила вона.
Вона додала, що це рішення не було відповіддю на нагальні проблеми, а є результатом глибокої та довгострокової оцінки.
Стерджен залишатиметься на посаді до обрання її наступника. Вона є першим міністром, який працював найдовше, і першою жінкою, яка займала цю посаду. Політикиня уже десять років займає центральне становище у владі Шотландії і стала синонімом руху за незалежність після приходу до влади у 2014 році.
Проте останнім часом Шотландська національна партія зіштовхнулася зі низкою труднощів, що викликало суперечки як усередині партії, так і за її межами. Крім того, незрозумілими наразі залишаються перспективи другого референдуму про незалежність, за який Стерджен активно виступала останні роки.
- У політику Стерджен прийшла в 1999 році у новому складі шотландського парламенту як регіональний депутат від Глазго.