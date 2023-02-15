Польща подвоїть виробництво гаубиць Krab, щоб ніхто не насмілився напасти на країну

Новини

Польський уряд анонсував багатомільйонні інвестиції в розширення виробництва на заводі Huta Stalowa Wola. Саме він виготовляє самохідні артилерійські установки Krab.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту на підприємство.

За його словами, наразі Huta Stalowa Wola здатна випускати приблизно 50 гаубиць Krab на рік, а уряд хоче подвоїти цей показник.

«Ми нарощуємо виробництво для потреб польської армії, яка має бути настільки сильною, щоб ніхто не насмілився напасти на Польщу», — сказав Моравецький та додав, що ця продукція має високий попит у всьому світі, тому її частина піде на експорт.

Перший транш докапіталізації компанії становитиме 600 мільйонів злотих ($135 мільйонів), наступний буде вдвічі більшим.