Міністр оборони Британії вважає неможливою швидку передачу винищувачів для ЗСУ

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NATO / Flickr

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться «в найближчі кілька місяців чи навіть років».

Про це він сказав в інтервʼю BBC Breakfast.

«Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обовʼязково передамо винищувачі. Це літаки... Ви просто не можете навчитися літати за тиждень чи два, на це піде багато часу», — сказав він.

Воллес додав, що винищувачі потребують екіпажів, а Британія не збирається «розгортати 200 військовослужбовців Королівських повітряних сил в Україні під час війни».

«Отже, реальність полягає в тому, що ми говоримо про те, що ми маємо планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбити вторгнення, але ми маємо допомогти Україні з її довгостроковою стійкістю, переконавшись, що після цієї війни Україна матиме можливість довго захищатися», — сказав міністр.