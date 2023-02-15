Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти росії

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Reuters / «Бабель»

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії.

За її словами, Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад €11 мільярдів і позбавлять російську економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть використовувати російські військові.

Також продовжать обмеження на експорт товарів подвійного призначення і технологічних товарів. Єврокомісія пропонує експортний контроль 47 компонентів, які можуть бути задіяні в російській зброї, зокрема у дронах, ракетах і гелікоптерах.

Окрім цього, ЄС уперше хоче додати структури третіх країн, які росія використовує для обходу санкцій. Ідеться, зокрема, про сім іранських структур.

«Революційна гвардія Ірану забезпечує росію дронами Shahed для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує внести до списку обмежень і кремлівських пропагандистів, нарівні з політичним і військовим керівництвом рф.

Також, за словами фон дер Ляєн, у новому пакету санкцій є заходи, які перешкоджатимуть обходу санкцій проти росії.