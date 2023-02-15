«Будинок зі скалок» вийде у прокат 9 березня. Цей фільм про Україну номінували на «Оскар»

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Девʼятого березня в український прокат вийде стрічка «Будинок зі скалок», яку номінували на «Оскар». Вона змагатиметься в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм».

«Будинок зі скалок»— другий фільм в історії незалежної України, який отримав номінацію на «Оскар». Отримати номінацію на «Оскар», тобто стати лише кандидатом на нагороду вважається дуже престижним.

Ця стрічка є копродукцією Данії, Фінляндії, Швеції та України. Українськими співпродюсерками фільму стали Дарʼя Бассель і Віка Хоменко.

Фільм розповідає історію дитячого будинку в нині окупованому Лисичанську. Герої фільму — діти, позбавлені батьківського піклування. У притулку вони очікують на вирішення своєї долі: повернення до старої домівки або ж переїзду до нової. Тим часом самовіддані соцпрацівниці дарують дітям моменти радості та спокою і повертають у вже майже втрачене дитинство.