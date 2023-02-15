У Канаді ініціюють перевірку ефективності санкцій проти рф

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Комітет із закордонних справ Палати громад Канади прагне, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про ефективність санкцій, зокрема проти росії. Депутати занепокоєні тим, що росіянам вдається обходити санкції через підставні компанії.

Країна наклала низку обмежень на людей, повʼязаних зі вторгненням рф в Україну, а також на посадовців, яких звинувачують у порушенні прав людини — від Гаїті до Шрі-Ланки.

Крім того, віцеголова комітету із закордонних справ Палати громад Гарнетт Дженіс закликав уряд країни визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією.