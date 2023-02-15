Amazon уперше випустила на дороги власне безпілотне таксі. Воно не має педалей та керма і нагадує тостер

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Компанія Zoox, яка належить Amazon, заявила, що її безпілотний автомобіль без керма та педалей працює на дорогах загального користування.

Про це пише The Verge.

«[Це] перший випадок в історії, коли спеціально сконструйоване роботаксі — без ручного керування — їздило автономно з пасажирами», — зазначили в компанії.

Минулого тижня Департамент автомобільних транспортних засобів Каліфорнії дозволив тестувати робототаксі в «обмеженій зоні» у Фостер-Сіті (штат Каліфорнія), де розташована штаб-квартира Zoox.

Регулятор також встановив низку обмежень для цієї автівки — їй дозволили розганятися лише до 64 км/год, їздити лише по суботах і неділях у світлий час доби, а в погану погоду рух роботаксі заборонили.

Засновник і технічний директор Zoox Джессі Левінсон вважає, що тестування триває успішно.

«Наш автомобіль ніколи не застрягав, не зупинявся і не мав жодних проблем під час руху. Як і слід було очікувати на відкритих дорогах загального користування, ми зіткнулися з великою кількістю транспортних засобів, пішоходів, велосипедистів тощо. На маршруті є кілька світлофорів, повороти ліворуч і праворуч, незахищений поперечний рух і швидкість до 56 км/год», — написав він.