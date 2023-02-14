Ізраїль уперше почав експортувати нафту до Європи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Zbynek Burival / Unsplash
Ізраїль уперше в історії почав експортувати власну нафту до країн Європи. Її видобували на родовищі Каріш у східному Середземноморʼї.
Про це пише Bloomberg.
Розробкою родовища займається британська компанія Energean.
«Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш», — зазначено в повідомленні.
При цьому плавуча установка Energean є частиною проєкту, який був політично суперечливим через розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами.
- У жовтні Ізраїль і Ліван досягли «історичної угоди» про морські кордони. Вона дозволить обом країнам без конфліктів і загроз нападу добувати газ та нафту на родовищах Середземного моря.
- Морські кордони між Ізраїлем і Ліваном тривалий час не були демарковані, зокрема через те, що Ліван не визнає державу Ізраїль. Проблема полягала в тому, що на місці, де мали би проходити кордони між країнами в Середземному морі, розташовані газові родовища Каріш і Кана. І Ліван, й Ізраїль висловлювали свої претензії на них та навіть погрожували ударами в разі початку видобутку газу. Видобуток газу обома країнами дозволить їм отримувати значні прибутки з його продажу, зокрема в Європу, яка активно шукає можливості відмовитися від російського газу. Також поява на ринку нових гравців вплине і на світові ціни на енергоресурси — вони почнуть знижуватися.