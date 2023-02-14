Білий дім: Потенційна окупація Бахмуту не матиме стратегічного впливу на війну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Reuters / «Бабель»
У Білому домі повідомили, що російська армія продовжує просуватися в районі Бахмуту, але вкрай повільно. Однак навіть у разі втрати міста стратегічного впливу на війну це не матиме.
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Telegraph.
За його словами, США бачать несуттєвий прогрес росіян. Але наразі незрозуміло, чи дійсно вони зможуть окупувати Бахмут.
«Це не матиме стратегічного впливу на хід війни в цілому», — підкреслив він.
- Раніше видання The Washington Post повідомило, що в керівництві США попередили Україну, що на неї чекає вирішальний етап у війні. Чиновники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане вже цієї весни, коли, як очікується, росія розпочне наступ, а Україна — контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території. Там продовжують закликати українську владу відвести війська з Бахмуту, щоб підготуватися до контрнаступу.
- Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що місто здавати не будуть.