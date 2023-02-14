Шмигаль: Через дії окупантів 70% споживачів води з Дніпра можуть втратити доступ до неї

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Росіяни спускають воду з Каховського водосховища, щоб позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до водопостачання.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води», — пояснив премʼєр.

Крім цього, зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. «Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів і наголошую: інакше ми зіткнемося з екологічною катастрофою, яка матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту», — наголосив Шмигаль.