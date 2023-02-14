Єврокомісія запропонувала внести Україну в зону спільного роумінгу ЄС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Taylor Grote / Unsplash
Європейська комісія запропонувала включити спільний роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Коли таке рішення ухвалять, українці більше не сплачуватимуть жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей Європейським Союзом. Мандрівники з ЄС отримають ті ж самі права під час візитів до України.
Тепер цю пропозицію має розглянути Рада Європейського Союзу. Після узгодження Ради ЄС Комітет з питань торгівлі Україна — ЄС має прийняти спільне рішення про надання такого роумінгу.
Швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу Євросоюзу залежатиме від темпів впровадження відповідного законодавства ЄС в Україні.
- У квітні 2022 року українські та європейські оператори підписали спільну заяву за сприяння Національної комісії з електронних комунікацій, Єврокомісії, Європарламенту та BEREC. До заяви долучилися три українських мобільних оператори: Kyivstar, Vodafone та lifecell, а також 52 мобільних і 19 фіксованих європейських операторів. Тому українці можуть навіть зі своїми тарифами та SIM-картами користуватися в Євросоюзі інтернетом та телефонувати на інші українські номери.
- Однак це лише тимчасові заходи, оскільки оператори власноруч визначають, яку кількість хвилин та інтернету надавати абонентам безкоштовно, а якість звʼязку теж гірша, аніж має бути.
- 3 лютого 2023 року європейські та українські оператори домовилися ще на шість місяців продовжити доступний роумінг для українців у Євросоюзі.