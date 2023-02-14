Єврокомісія запропонувала внести Україну в зону спільного роумінгу ЄС

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Європейська комісія запропонувала включити спільний роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Коли таке рішення ухвалять, українці більше не сплачуватимуть жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей Європейським Союзом. Мандрівники з ЄС отримають ті ж самі права під час візитів до України.

Тепер цю пропозицію має розглянути Рада Європейського Союзу. Після узгодження Ради ЄС Комітет з питань торгівлі Україна — ЄС має прийняти спільне рішення про надання такого роумінгу.

Швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу Євросоюзу залежатиме від темпів впровадження відповідного законодавства ЄС в Україні.