«Нова пошта» повідомила про масштабний збій. Відправити та отримати посилки тимчасово неможливо

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

У «Нової пошти» стався масштабний збій у роботі системи. Через це ані отримати, ані надіслати посилки тимчасово неможливо.

Про це пресслужба «Нової пошти» повідомила в коментарях у Facebook.

Там повідомили, що наразі не працює система у відділеннях та мобільний додаток. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми.