«Нова пошта» повідомила про масштабний збій. Відправити та отримати посилки тимчасово неможливо
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- Анна Холоднова
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
У «Нової пошти» стався масштабний збій у роботі системи. Через це ані отримати, ані надіслати посилки тимчасово неможливо.
Про це пресслужба «Нової пошти» повідомила в коментарях у Facebook.
Там повідомили, що наразі не працює система у відділеннях та мобільний додаток. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми.
- У січні «Нова пошта» відкрила перше вантажне відділення в Польщі. Звідти можна відправити посилку вагою до 1 000 кг. А в середині березня компанія відкриває перше відділення в столиці Литви Вільнюсі.