Euractiv: У НАТО тривають дискусії щодо посади наступного генсека, обговорюють кандидатури премʼєрок Литви та Естонії

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Reuters / «Бабель»

У НАТО поки немає консенсусу щодо наступного генерального секретаря. Чинний генсек Єнс Столтенберг вже повідомив, що в жовтні покине цю посаду.

Про це пише Euractiv.

Протягом 70 років генсеком НАТО був чоловік із країн Західної Європи. Останні чотири генсеки були з країн Балтії: британець, нідерландець, данець та норвежець. Зараз в Альянсі більше звертають увагу на Східну Європу, а також на те, щоб генсеком уперше стала жінка. Тому серед кандидатів є премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте та премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.

Також джерела у Брюсселі кажуть, що Нідерланди планують лобіювати свого міністра оборони Кайсу Оллонгрен.

У Великій Британії можуть запропонувати на посаду генсека НАТО міністра оборони Бена Воллеса. За весь час генсеком НАТО вже чотири рази був британець, оскільки ця країна традиційно слугувала містком між Європою та США. Однак після виходу Британії з ЄС її відносини з країнами Європи погіршилися.

Серед кандидатів також може бути колишній премʼєр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Також у НАТО можуть звернути увагу і на Північну Америку і розглянути кандидата звідти. Наприклад, віцепремʼєра Канади Христю Фріланд.

Наразі в Альянсі немає консенсусу щодо жодної з кандидатур і обговорення лише починається.