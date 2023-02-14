Експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі візьме участь у президентських виборах. Вона буде конкуренткою для Трампа

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Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі оголосила про участь у президентських виборах. Вона буде конкуренткою для Дональда Трампа на республіканських праймеріз.

Про це вона повідомила у відеозверненні на своїй сторінці у Twitter.

Гейлі закликала до «зміни поколінь», а також пообіцяла жорстко реагувати на внутрішніх та зовнішніх ворогів.

«Деякі люди дивляться на Америку і бачать вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Усі вони думають, що з нас можна знущатися, штовхати. Ви маєте знати дещо про мене: я не терплю хуліганів», — заявила вона.

Гейлі стала першою конкуренткою для Дональда Трампа на республіканських праймеріз за те, щоб стати кандидатом від цієї партії. Axios пише, що вона цілком може зібрати аудиторію тих республіканців, які виступають проти Трампа. Також там зазначають, що Гейлі може бути єдиною жінкою на республіканських праймеріз.