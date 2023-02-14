Для «Армії дронів» закупили українські безпілотники Raybird-3. Вони здатні літати безперервно протягом доби

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АВК «Скаетон»

У рамках проєкту «Армія дронів» придбали два безпілотні комплекси Raybird-3 українського виробництва.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, безпілотник Raybird-3 гарно проявив під час контрнаступу на Харківщині. Росіяни намагалися збити дрон із комплексу «Бук» біля Балаклії, але не змогли.

Український дрон не лише врятувався від атаки, але й простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі Raybird-3 передав координати артилеристам, які вдарили по складу боєприпасів окупантів.

АВК «Скаетон»